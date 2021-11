Nodle nimmt an erster Polkadot Parachain-Auktion teil, um IoT-Konnektivität zu verbessern

Nodle ist mit 320.000 mobilen Downloads das größtes Relay-Chain-Netzwerk von Polkadot und tritt in den ersten Polkadot-Crowdloan-Prozess ein, um eine neu veröffentlichte Parachain zu erhalten

Nodle, eines der weltweit größten Ökosysteme für vernetzte Geräte, gab heute seinen Eintritt in Polkadots erste Parachain-Slot-Auktion und Crowdloan bekannt. Nodle bietet über Bluetooth Low Energy (BLE) auf vorhandenen Smartphones die Infrastruktur, Software und Datenzugriff auf das Internet der Dinge (IoTs). Polkadot ist ein Blockchain-Ökosystem, das vor kurzem für Entwickler geöffnet wurde, um ihre Projekte auf ihren Parachains zu registrieren, was den Zugriff auf seine starke native Benutzerbasis und die Interoperabilität mit anderen Blockchains – wie Ethereum – ermöglicht.

Nodle is a decentralized IoT (Internet of Things) network on Polkadot providing secure, low-cost connectivity, and data liquidity to connect billions of IoT devices worldwide. (Graphic: Business Wire)

Nodle geht davon aus, dass das Erreichen einer Parachain seine IoT-Fähigkeiten der nächsten Generation in den Bereichen Konnektivität, Maschine-zu-Maschine-Zahlungen, Luftqualitätsüberwachung, Asset-Tracking, eine Möglichkeit zur Authentifizierung und Sicherung von Geräten und mehr erheblich verbessern wird. Dies sollte auch allen anderen mit Polkadot interoperablen Kettenökosystemen ermöglichen, von Nodles riesigem Netzwerk zu profitieren – einschließlich der Millionen von Netzknoten (AN), die sich täglich mit bis zu 30 Millionen IoT-Geräten und -Sensoren verbinden.

Wenn jemand zum Nodle-Parachain-Crowdloan beiträgt, indem er seine Polkadot-Token (DOT) sperrt, erhält er NODL-Belohnungen aus einem zugewiesenen Pool von 850 Millionen NODL — das sind 23 % der gesamten Nodle-Reserven oder 10 % von Nodle Mainnet. Nach zwei Jahren werden alle DOT-Beiträge zusätzlich zu den verdienten Nodle-Token (NODL)-Belohnungen automatisch an die Beitragszahler zurückerstattet. Für weitere Details und zur Teilnahme besuchen Sie hier die Parachain-Webseite von Nodle: https://parachain.nodle.com

„Nodle ist begeistert, sich der Polkadot-Parachain-Bewegung anzuschließen, die unserer Meinung nach an der Spitze von Web 3.0 und Blockchain-Innovation steht“, sagte Eliott Teissonniere, Chief Blockchain Officer von Nodle. „Unser robustes IoT-Netzwerk wird sich zwecks sicherer, symbiotischer Beziehungen mit anderen Systemen verbinden. Nodle stellt seine revolutionäre dezentrale Netzwerktechnologie bereit und sucht gleichzeitig nach neuen Produktgrenzen, indem es Produkte mit anderen Parachain-DeFi-Produkten, wie dezentralen Börsen (DEXs), intelligenten Vertragsplattformen, dezentralen Identitätslösungen und Brücken zu anderen Netzwerken, baut.“

„Nodle macht sein Decentralized Wireless (DeWi)-Netzwerk und seine Apps mit vielen Diensten anderer Ketten kombinierbar, und eine Parachain wird uns eine Möglichkeit bieten, diese Interoperabilität zu verwirklichen“, so Micha Benoliel, CEO und Gründer von Nodle. „Nodle hat Anfang des Jahres Interoperabilitätstests mit anderen Parachains wie dem Acala Network durchgeführt, damit wir die Macht dieser Gelegenheit verstehen. Das Erreichen einer Polkadot-Parachain stellt die Erweiterung unserer Web 3.0-Ambitionen dar und wird die Interaktion des Nodle-Netzwerks mit dem gesamten Polkadot-Blockchain-Ökosystem beschleunigen.“

Über Nodle

Nodle ist ein dezentrales IoT-Netzwerk (Internet of Things) auf Polkadot, das sichere, kostengünstige Konnektivität und Datenliquidität bietet, um Milliarden von IoT-Geräten weltweit zu verbinden. Das Nodle-Netzwerk wird von Millionen von Bluetooth-fähigen Smartphones betrieben, die Nodle Cash (NODL) verdienen. Der leistungsstarke IoT-Stack von Nodle ermöglicht mehrere Anwendungen, darunter die Verbindung und Sicherung physischer Vermögenswerte, die Nachverfolgung verlorener oder wertvoller Gegenstände, die Erfassung von Sensordaten und die Authentifizierung von Sicherheitszertifikaten. Nodle bietet Einblicke für Hersteller von Unterhaltungselektronik, Unternehmen, Smart Cities, die Finanzindustrie und mehr. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat sich Nodle nach Anzahl der Basisstationen zu einem der weltweit größten drahtlosen Netzwerke entwickelt. Treten Sie #TheCitizenNetwork bei, indem Sie die Nodle Cash-App für iOS oder Android herunterladen.

