Nokia nimmt Dividendenzahlung wieder auf

Der finnische Netzwerkausrüster Nokia (ISIN: FI0009000681) will nach der Hauptversammlung 2022 wieder eine Dividende an seine Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Es ist eine Dividende in Höhe von 0,08 Euro geplant, die in vier vierteljährlichen Tranchen ausgeschüttet werden soll. Die Hauptversammlung findet am 5. April 2022 statt.

Zuletzt wurde im August 2019 eine vierteljährliche Dividende ausgeschüttet (0,05 Euro). Beim derzeitigen Aktienkurs von 5,15 Euro und der geplanten Dividendenzahlung entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,55 Prozent. Nokia plant auch den Rückkauf eigener Aktien im Volumen von bis zu 600 Mio. Euro und einer Laufzeit von zwei Jahren.

Im Geschäftsjahr 2021 kletterte der Umsatz der Finnen um 2 Prozent auf 22,20 Mrd. Euro (+ 3 Prozent auf Basis konstanter Währungen) und der Nettogewinn lag bei 1,65 Mrd. Euro nach einem Verlust von 2,52 Mrd. Euro im Vorjahr. Der Nettogewinn auf vergleichbarer Basis erreichte 2,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,4 Mrd. Euro). Nokia erwartet für das Jahr 2022 Umsätze in einer Spanne von 22,6 Mrd. Euro bis 23,8 Mrd. Euro.

Redaktion MyDividends.de