NOKIA zieht nach oben - Godmode-PRO-Leser sind dabei!

Nokia Oyj - WKN: 870737 - ISIN: FI0009000681 - Kurs: 3,846 € (XETRA)

Nokia zuletzt +2,6 %, Ericsson +4,3 %. US-Justizminister William Barr hat angeregt, die USA sollten sich an den europäischen Telekom-Konzernen beteiligen. Es gehe darum, die beiden Konzerne zu stärken, damit sie gegen Huawei bestehen könnten.

Quelle: Guidants News

In dieser Woche zieht die Nokia-Aktie deutlich nach oben, im heutigen Handel erreicht sie neue Jahreshochs. Dieser Anstieg kommt wenig überraschend und wurde in dieser Form in der PRO-Analyse NOKIA - Das könnte jetzt interessant werden am Dienstag angekündigt. Das Fazit der Analyse lautete: "Tatsächlich könnte ein erster Teileinstieg bereits jetzt am oberen Support bei 3,49 - 3,56 EUR erfolgen." Die Aktie startete sofort nach oben hin durch und attackiert jetzt die zentrale Hürde.

Wird der zentrale Widerstandsbereich bei 3,80 - 3,85 EUR jetzt nachhaltig überwunden, könnte eine weitere Aufwertung bis 4,05 und 4,17 sowie später 4,38 und 4,65 - 4,85 EUR folgen. Tiefer als 3,60 EUR sollte es kurzfristig möglichst nicht mehr gehen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)