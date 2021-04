Noratis reduziert die Dividende

Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4) will der für den 16. Juni 2021 geplanten Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 0,50 Euro je Aktie vorschlagen. Wie am Mittwoch berichtet wurde, setzt sich der Dividendenvorschlag aus der Ausschüttung von rund der Hälfte des Nachsteuerergebnisses gemäß der Dividendenpolitik von Noratis sowie der im vergangenen Jahr einbehaltenen Ausschüttungsreserve zusammen.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 20,40 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,45 Prozent. Im Vorjahr wurde eine Dividende von 0,80 Euro je Aktie ausgeschüttet. Damit wird die Dividende um knapp 38 Prozent reduziert.

Der Immobilienbestand konnte im Geschäftsjahr 2020 um rund 50 Prozent auf 3.632 Einheiten inklusive der angekauften, aber bilanziell noch nicht erfassten Objekte ausgebaut werden. Zum Jahresende 2019 lag der Bestand bei 2.407 Einheiten. Die Mieteinnahmen sind auf 16,7 Mio. Euro nach 12,9 Mio. Euro im Vorjahr gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT, lag mit 8,2 Mio. Euro unter dem vergleichbaren IFRS-Vorjahreswert von 15,8 Mio. Euro. Der Konzernüberschuss lag bei 2,8 Mio. Euro nach 8,3 Mio. Euro im Jahr 2019. Für 2021 erwartet Noratis ein deutlich höheres EBIT und EBT als im Vorjahr.

Die Noratis AG ist ein in Eschborn bei Frankfurt ansässiger Bestandsentwickler von Wohnimmobilien. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Seit dem 25. Juni 2017 notiert die Aktie der Noratis AG an der Börse. Der Platzierungspreis lag bei 18,75 Euro je Aktie.

Redaktion MyDividends.de