Nord Stream 2 - Freitag starten Vorbreitungen für Gas-Einleitung

Moskau (Reuters) - Die Betreiber von Nord Stream 2 wollen noch in dieser Woche die Befüllung der umstrittenen Gas-Pipeline auf den Weg bringen.

Am Freitag werde man mit Vorbereitungen dafür beginnen, Erdgas in die erste der beiden Röhren zu leiten, teilte das Konsortium am Donnerstag mit. Die Verlegearbeiten an der zweiten Leitung seien noch im Gange.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte vor knapp einer Woche mitgeteilt, dass die Verlegung der ersten Leitung abgeschlossen sei. Die Pipeline soll russisches Gas nach Deutschland bringen - auf einer Alternativroute zum Transit durch die Ukraine, nämlich durch die Ostsee. Die endgültige Fertigstellung des Projekts plant Russland noch in diesem Jahr. Es ist seit Jahren umstritten. Vor allem die USA stören sich daran. Sie befürchten eine zu starke Abhängigkeit Europas von Russland, wollen aber auch eigenes Gas in Europa verkaufen.