Nord- und Südkorea kommunizieren wieder miteinander

Seoul (Reuters) - Gut ein Jahr nach der Unterbrechung offizieller Verbindungskanäle haben Nord- und Südkorea ihre Kommunikation wiederaufgenommen.

Das teilte das südkoreanische Präsidialamt in Seoul am Dienstag mit - am 68. Jahrestag der Unterzeichnung der Waffenstillstandsvereinbarung zwischen beiden Staaten. Südkoreas Präsident Moon Jae In und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un haben den Angaben zufolge seit April zudem mehrere Briefe ausgetauscht. Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete, Kim und Moon hätten vereinbart, von Dienstagmorgen an alle innerkoreanischen Kommunikationskanäle wieder aufzunehmen. Ob dies auch ein Zeichen für einen Neubeginn der Gespräche über Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm ist, war allerdings offen.

Die Wiederaufnahme der Verbindungen sei "ein großer Schritt zur Wiederherstellung des gegenseitigen Vertrauens und zur Förderung der Versöhnung", schrieb KCNA. Das Präsidialamt in Seoul erklärte, Kim und Moon hätten Wege erarbeitet, um die Beziehungen wiederherzustellen. "Sie haben sich verständigt, das Vertrauen so schnell wie möglich zurückzugewinnen und den Fortschritt in den Beziehungen wieder zu fördern."

Das südkoreanische Verteidigungsministerium bestätigte, dass die regelmäßig zweimal am Tag stattfindende Kommunikation über eine Militärleitung wiederaufgenommen worden sei. Das Vereinigungsministerium teilte mit, dass Telefonleitungen im Grenzdorf Panmunjom in der demilitarisierten Zone zwischen den beiden koreanischen Staaten wiederhergestellt seien.

NORD- UND SÜDKOREA WOLLEN IM KAMPF GEGEN CORONA KOOPERIEREN

Moon hatte Kim einen Video-Gipfel angeboten, um bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zusammenzuarbeiten. Die Führung in Nordkorea hat dies aber brüsk abgelehnt. Das südkoreanische Präsidialamt erklärte nur, Moon und Kim seien bereit zur Kooperation, einen Gipfel gebe es aber nicht. Nordkorea hat keine Corona-Fälle bestätigt. Allerdings hat das ohnehin abgeschottete Land seine Grenzen geschlossen und strikte Maßnahmen gegen Ansteckungen ergriffen.

Nordkorea hatte im Juni 2020 alle Kommunikationswege zwischen den Regierungen und dem Militär der beiden Staaten gekappt. Nach dem gescheiterten Gipfeltreffen zwischen Kim und dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump im Februar 2019 hatten sich die Beziehungen zwischen den koreanischen Staaten erheblich verschlechtert. Nordkorea zerstörte sogar das innerkoreanische Verbindungsbüro auf seinem Boden, das 2018 in der Grenzstadt Kaesong errichtet worden war. Südkorea, das damals Trump Vermittlungen angeboten hatte, setzt große Hoffnungen auf US-Präsident Joe Biden, um die Verhandlungen über den Abbau des nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramms wieder aufzunehmen.

Seit dem Korea-Krieg 1950 bis 1953 herrscht zwischen den beiden koreanischen Staaten Waffenstillstand. Einen Friedensvertrag, der den Krieg beenden würde, haben sie nicht unterschrieben. Damit befinden sie sich formal noch immer im Kriegszustand.

Seit den 1970er Jahren wurden mindestens 49 Hotlines zwischen beiden Seiten geschaffen. Südkorea erachtet sie als überaus wichtig, um Missverständnisse durch unerwartete militärische Entwicklungen zu vermeiden. Das gilt vor allem für die schwer bewachte demilitarisierte Zone. Über die Telefonleitungen wurden unter anderem diplomatische Treffen vereinbart, der Flug- und Seeverkehr koordiniert und in Fragen von Wirtschaft und Naturkatastrophen beraten. Nordkorea allerdings hat sie wiederholt gekappt - vor allem wenn die Verhandlungen über sein Atom- und Raketenprogramm scheiterten. Gleichwohl hat Südkorea stets versucht, in Nordkorea anzurufen - jeden Tag, um 09.00 Uhr und um 16.00 Uhr.