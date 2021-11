Nordex: Aktie zeigt sich volatil – Zahlen und Ausblick können nicht überzeugen

Nach der deutlichen Vortageserholung mussten die Papiere von Nordex heute im vorbörslichen Handel den nächsten Absturz verkraften und ein Minus von zwischenzeitlich über 5 Prozent hinnehmen. Zum Start des Xetra-Handels haben die Anleger jedoch wieder mehr Mut gefasst und die Verluste größtenteils wieder ausgeglichen. Derzeit notieren die Papiere noch gut 1 Prozent im Minus.

Einem Händler zufolge enttäuschten die Zahlen und der Ausblick. Dies gelte auch vor dem Hintergrund, dass es zuletzt vom Konkurrenten Vestas schon eine Gewinnwarnung gab, die den ganzen Sektor belastete.

Am Vortag hatten sich die Sektorwerte nach Zahlen von Siemens Gamesa noch erholt. Nun sorgte Nordex für den nächsten Dämpfer. Höhere Kosten infolge der Unsicherheiten in den Rohstoff- und Logistikmärkten stimmen den Konzern deutlich pessimistischer. Zwar werde der Jahresumsatz etwas steigen, allerdings werde die Ergebnismarge 2021 deutlich hinter der bisherigen Prognose liegen. Jefferies-Analyst Constantin Hesse folgerte in einem ersten Kommentar, dass nach der Senkung der Margen-Prognose auch das Ziel für 2022 in Gefahr sei.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: TimSiegert-batcam / Shutterstock.com

