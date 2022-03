NORDEX - Hype schon wieder vorbei?

Nordex SE - WKN: A0D655 - ISIN: DE000A0D6554 - Kurs: 16,800 € (XETRA)

Die Nordex-Aktie fiel am 24. Februar 2022 auf ein Tief bei 11,30 EUR. Danach schoss die Aktie einige Tage steil nach oben. Sie durchbrach den Abwärtstrend seit Juni 2021 und schoss auf ein Hoch bei 18,73 EUR nach oben. Dieses Niveau hielt die Aktie aber in den letzten Tagen nicht.

Die Aktie fiel im Tief inzwischen wieder auf 16,16 EUR zurück. Diese Bewegung kann aber bisher als Konsolidierung nach dem ersten Run eingeordnet werden. Eine Topformation zeigt sich bisher nicht. Übergeordnet befindet sich der Wert bereits seit dem Jahr 2005 in einem riesigen Dreieck.

Zunächst noch auf Konsolidierungskurs

Der Run von 11,30 EUR auf 18,73 EUR war vermutlich nur der erste Teil eines größeren Anstiegs. Dieser Anstieg kann die Nordex-Aktie in den nächsten Wochen an die Oberkante des großen Dreiecks führen. Ein solcher Anstieg würde Kursgewinne bis 23,37 EUR und knapp darüber mit sich bringen. Zuvor dürfte die Konsolidierung aber noch etwas andauern. Im Idealfall wurde das Konsolidierungstief bereits markiert. Im Extremfall kann es zu einem Rückfall auf 13,70 EUR kommen.

Sollte sich der Wert aber unter 13,70 EUR etablieren, wäre der letzte Run wohl nur eine Erholung in einem längeren Abwärtstrend. Dieser könnte zu Abgaben in Richtung der unteren Begrenzung des Dreiecks führen, was Kursverluste in Richtung 5,50-5,20 EUR bedeuten würde.

Fazit: Mittelfristig kann es in der Nordex-Aktie zu deutlichen Kursgewinnen kommen. Noch liegt aber kein Startsignal für eine weitere Rally vor. Solange dieses Signal fehlt, beherrschen kurzfristig Gewinnmitnahmen das Geschehen.

Zusätzlich lesenswert:

DEUTSCHE BÖRSE - Starker Anstieg nimmt Rallyhoch in den Blick

TECDAX - Auf Erholungskurs

HOME DEPOT - Die Spannung steigt wieder

Exklusive Inhalte. Wertiger Zeitvorteil. Push-Benachrichtigungen. Einen ganzen Tag im Monat Guidants PROmax nutzen. Ab 9,99 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PLUS testen!

Nordex

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)