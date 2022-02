Nordex informiert Rostocker Mitarbeiter über Zukunft des Standorts

ROSTOCK (dpa-AFX) - Die Mitarbeiter der Rotorblattfertigung des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex sind für Montagnachmittag in Rostock zu einer Informationsveranstaltung des Vorstands eingeladen. Dort sollen die Beschäftigten Details über die Zukunft des Standorts erhalten, sagte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Christian Lemke am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Laut Lemke sei zu befürchten, dass der Standort im Rostocker Osten zu einem unbekannten Zeitpunkt geschlossen werden könnte.

In dem Werk arbeiten laut Lemke insgesamt rund 800 Mitarbeiter, davon gut 500 Festangestellte. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte den Termin, wollte aber keine weiteren Einzelheiten nennen.

Der Geschäftsführer der Gewerkschaft IG-Metall Rostock und Schwerin, Stefan Schad, hatte jüngst gesagt, dass Nordex die Zukunft seiner Rostocker Produktionsstandorte prüfe. In der Rostocker Südstadt werden in einem zweiten Werk Maschinenhäuser von Windkraftanlagen hergestellt. Dort ist laut Nordex-Sprecher keine Versammlung einberufen worden.

Nordex ist eines der größten Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern und eines der wenigen börsennotierten im Nordosten. Es hat seine Konzernzentrale in Hamburg, der juristische Stammsitz ist in Rostock. Dort befinden sich die einzigen deutschen Produktionsstandorte.

Nordex hatte vergangenes Jahr wegen gestiegener Kosten für Rohstoffe und Transporte Verluste verbuchen müssen. Nach den ersten neun Monaten stand 2021 ein Verlust von fast 104 Millionen Euro zu Buche./mgl/DP/eas