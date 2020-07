NORDEX - Jetzt wieder im Rallymodus?

Nordex SE - WKN: A0D655 - ISIN: DE000A0D6554 - Kurs: 8,660 € (XETRA)

Nordex erhält einen Großauftrag über 312 MW aus Spanien.

Die Nordex-Aktie befindet sich seit einem Hoch bei 33,90 EUR aus dem Dezember 2015 in einer Abwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung fiel die Aktie im März 2020 auf ein Tief bei 5,55 EUR. Nach diesem Tief erholte sie sich stark. Sie kletterte auf ein Hoch bei 10,75 EUR.

Zuletzt setzte der Wert auf die Unterstützung bei 8,60 zurück. Dort fing sich der Wert in der letzten Woche wieder. Zwar gab es nach einem starken Start in diese Woche wieder Abgaben. Aber auf die neueste Meldung reagiert der Wert positiv und steigt trotz eines fallenden Marktes um über 3 % an.

Bullen im Vorteil

Solange der Wert per Wochenschlusskurs über 8,60 EUR notiert, besteht die Chance auf eine Rally in Richtung 10,75 EUR und 11,85 EUR. Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter 8,60 EUR kommen, dann würden Abgaben bis 7,09 EUR oder sogar 5,55 EUR drohen.

