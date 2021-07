NORDEX - Kapitalerhöhung setzt Aktie unter Druck

Nordex SE - WKN: A0D655 - ISIN: DE000A0D6554 - Kurs: 18,200 € (XETRA)

Nordex wird über eine Bezugsrechtsemission 42,7 Mio. neue Aktien zu jeweils 13,70 EUR ausgeben und mit den Einnahmen unter anderem zukünftiges Wachstum finanzieren. Bestandsaktionäre bekommen für elf alte Aktien das Recht auf vier neue und können so ebenfalls vom deutlich unter dem aktuellen Kursniveau liegenden Bezugspreis profitieren, sofern man die Bezugsrechte wahrnimmt.

Die Kapitalerhöhung kommt überraschend und entsprechend reagiert der Markt. Aktuell liegt die Aktie fast 12 % im Minus und pulverisiert damit die gesamten Gewinne der letzten Tage. Erschwerend kommt aus technischer Sicht hinzu, dass man wieder unter den Widerstandsbereich bis hin zu ca. 19,61 EUR zurückgefallen ist. Trotzdem halte ich noch an meinem bullischen Ausblick und der Möglichkeit einer mittelfristigen Kaufwelle in Richtung 26,55 EUR fest. Das Risiko hat jedoch deutlich zugenommen und ein neues Tief unterhalb von 16,59 EUR wäre hierfür zu vermeiden. In den nächsten Tagen wird es also wichtig sein, im Supportbereich bis hin zu ca. 16,59 EUR neue Käufer zu finden.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)