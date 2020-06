NORDEX - Kaufwelle geht weiter

Nordex SE - WKN: A0D655 - ISIN: DE000A0D6554 - Kurs: 9,850 € (XETRA)

Die Nordex-Aktie kletterte im Dezember 2015auf ein Hoch bei 33,60 EUR. Damit setzte eine mehrjährige Abwärtsbewegung ein, welche im März 2020 zu einem Tief bei 5,55 EUR führte.

Seitdem erholt sich der Wert stark. Er überwand nicht nur den Widerstand bei 7,09 EUR, sondern auch den Widerstand bei 8,55 EUR. In der letzten Woche notierte die Aktie im Hoch bereits bei 9,30 EUR. Nach einem kleinen Rücksetzer zieht sie in der laufenden Woche wieder an und klettert sogar auf ein neues Erholungshoch. Bei 9,96 EUR liegt allerdings der EMA 50, er stellt die nächste wichtige Hürde da.

Bullen weiter im Vorteil?

An dieser Marke kann die Rally kurzzeitig pausieren. Anschließend sollte es aber zu einem weiteren Aufwärtsschub in Richtung 11,80-12,00 EUR und damit an den Abwärtstrend seit Dezember 2015 kommen. Sollte der Wert allerdings unter 8,55 EUR abfallen, würde der aktuelle Aufwärtsimpuls abgewürgt werden.

Nordex

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)