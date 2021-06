Nordex kurz vor Auftragsabschluss in Australien - Aktie im Höhenflug

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagenbauer Nordex steht kurz vor einem Großauftrag aus dem australischen Bundesstaat Queensland. Die Verhandlungen mit Acciona Energía seien bereits fortgeschritten, teilte Nordex am Montag mit. Die Verträge sollen demnach in den nächsten Wochen unterschrieben werden. Bei dem Auftrag geht es um die Lieferung und Installation von bis zu 180 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von etwas mehr als einem Gigawatt.

Zum Vergleich: Im gesamtem ersten Quartal war Nordex' Auftragseingang mit 1,25 Gigawatt nur etwas höher ausgefallen. Der Windpark in Australien soll bis 2024 in Betrieb gehen, heißt es. Für die Nordex-Aktie ging es nach der Ankündigung am Nachmittag steil bergauf: Das Papier legte um mehr als 7 Prozent zu./knd/stw/he