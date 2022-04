Nordex, Nel und Delivery Hero - die meistgehandelten Aktien des Tages

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Nel: Vor Kurzem hat der Wasserstoff-Player Nel eine Privatplatzierung erfolgreich durchgeführt. Damit sammelten die Norweger etwa 157 Millionen Euro ein. Im Anschluss gab Nel bekannt, eine zusätzliche Kapitalmaßnahme durchführen zu wollen, zum gleichen Platzierungspreis. Das Unternehmen hat diese nun vorerst gecancelt. Bei den Verkäufen steht Delivery Hero auf dem 2. Platz. Die Aktie von Delivery Hero hat einen euphorischen Start in die neue Handelswoche hingelegt. Am Montagmorgen verteuerten sich die Papiere des Essenslieferdienstes zeitweise um 14 Prozent. Grund dafür ist die neue EBITDA-Prognose: Ab 2023 will der Konzern erstmals schwarze Zahlen auf Konzernebene beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ausweisen. DER AKTIONÄR bleibt trotzdem skeptisch.

Zugehörige Wertpapiere: DE000A0D6554, NO0010081235, DE000A2E4K43