Nordex sorgt mit Projektverkauf an RWE für Kurssprung

Düsseldorf (Reuters) - Der Windturbinenbauer Nordex verkauft Windparkprojekte an RWE und hat damit an der Börse für Furore gesorgt.

Insgesamt übernehme der Energiekonzern Projekte mit einem Volumen von 2,7 Gigawatt (GW), rund 1,8 GW davon in Frankreich, teilte Nordex am Montag mit. Den Kaufpreis bezifferte Nordex-Chef José Luis Blanco mit 402,5 Millionen Euro. An der Börse sorgte die Nachricht bei dem Hamburger Turbinenbauer für einen Kurssprung um 15 Prozent auf 10,12 Euro.

"Die erwarteten hohen Erlöse aus dieser Transaktion würden entsprechend unsere Bilanz stärken, während wir weiterhin unser starkes Auftragsbuch ausweiten", erklärte Blanco. Der Deal steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen sowie der Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretern in Frankreich und soll im vierten Quartal über die Bühne gehen. Nordex hatte im Mai berichtet, dass die Auftragsbücher mit 5,9 Milliarden Euro prall gefüllt sind. Wegen der unterbrochenen Lieferketten infolge der Corona-Pandemie hatte der Vorstand allerdings seine Jahresziele einkassiert.