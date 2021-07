Nordex: Steter Tropfen höhlt den Stein – neuer Großauftrag zeigt Wirkung im Kurs

Im ersten Halbjahr hatte Nordex rund 10 Prozent mehr Aufträge eingefahren als im Vorjahr. die zweite Hälfte des Jahres beginnt für den Windkraftanlagenbauer auch nicht schlecht. Es gibt direkt einen Großauftrag aus Australien zu vermelden. die Hamburger haben den finalen Zuschlag für ein Großprojekt in Australien über 923 Megawatt erhalten.

Nordex hatte bereits Mitte Juni über die fortgeschrittenen Vertragsverhandlungen berichtet. Die Hamburger sollen für einen Windpark südwestlich von Warwick im australischen Bundesstaat Queensland 162 Turbinen liefern. Auftraggeber ist die australische Tochter von Acciona Energia, die zum spanischen Nordex-Großaktionär Acciona gehört.

Aktie trotzdem kein kühles Investment

Auf dem Weg in eine emissionsfreie Zukunft dürfte Nordex seinen festen Platz haben und weitere Aufträge einheimsen. Bekommen die Hamburger ihre Profitabilität in den Griff, dann könnte es im Kurs deutlich nach oben gehen. Allerdings hat die durchgezogene Kapitalerhöhung Zweifel daran aufkommen lassen. Ob sich das Bild gebessert hat, dass werden Anleger im kommenden Monat sehen. Am 12. August wird Nordex seine Halbjahreszahlen veröffentlichen.

Die überraschende Kapitalerhöhung von Nordex hat die laufende Erholung der Aktie abrupt abgewürgt. Trotzdem hat der Kurs in der Vergangenheit einige schlechte Nachrichten weggesteckt. So könnte es jetzt auch wieder sein – zumindest bis zu den Zahlen am 12.08.2021.

Bis dahin drängt sich ein Investment nicht unbedingt auf. Danach könnte sich die Lage aber ändern.

Von Markus Weingran

Foto: Lukassek/shutterstock.com