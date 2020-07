Nordex will Entwicklungs-Aktivitäten an RWE verkaufen

Frankfurt (Reuters) - Der angeschlagene Windturbinen-Hersteller Nordex will Entwicklungsaktivitäten in Europa für gut 400 Millionen Euro an den Energiekonzern RWE verkaufen.

RWE und Nordex führten darüber exklusive Gespräche und hätten eine Put-Optionsvereinbarung unterzeichnet, teilte Nordex mit. Gegenstand der Transaktion wäre eine Projektentwicklungspipeline mit rund 2,6 GW Windkapazität und 0,1 GW Photovoltaik. Der Barkaufpreis liege bei 402,5 Millionen Euro. Nordex wolle die Entwicklung von Windprojekten in anderen Märkten fortsetzen.