NORDEX - Zurück am EMA200

Nordex SE - WKN: A0D655 - ISIN: DE000A0D6554 - Kurs: 9,585 € (XETRA)

Das in der jüngsten Analyse vom 9. Juli skizzierte bullische Szenario für die Anteilsscheine von Nordex ("NORDEX - Diese Unterstützung muss halten!") ist hervorragend angelaufen, das erste Kursziel im Bereich um 9,70 EUR wurde auch bereits schon abgearbeitet. Wie ist die aktuelle Chartsituation einzuschätzen?

Geht den Bullen die Puste aus?

Die Kaufwelle ausgehend vom EMA50 im Tageschart kam Ende der vergangenen Woche wieder ein wenig ins Stocken, nachdem der Wert zuvor die 10,00 EUR Marke überschritten hatte.

Der aktuelle Rücksetzer findet derzeit Unterstützung am EMA200 im Tageschart - wird dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt per Tagesschlusskurs unterboten, wäre ein größerer Rücksetzer an den Aufwärtstrend im Tageschart einzuplanen.

Dieser sollte dann allerdings unbedingt halten, ansonsten bekommen die Bären wieder Rückenwind. Kann der EMA200 im Tageschart hier in den kommenden Tagen verteidigt werden, wäre auch eine direkte Fortsetzung auf der Oberseite in dem Bereich um 11,00 EUR denkbar. Dafür müssten die Bullen aber hier und jetzt wieder Farbe bekennen.

Live-Trading oder Ausbildung? DAX oder Dow Jones? Handeln mit Anleitung oder auf eigene Faust? Im Trading-Service „CCB - Centre Court Börse“ bekommen Sie alles - und noch viel mehr. Jetzt CCB - Centre Court Börse abonnieren

Nordex Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)