Nordkorea - Beziehung zu Trump bringt nichts für Verhältnis zu USA

Seoul (Reuters) - Nordkorea geht nach eigenen Angaben nicht mehr davon aus, dass sich das Verhältnis zu den USA durch eine Aufrechterhaltung der Beziehung zwischen Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump verbessern könnte.

Die Politik der Regierung in Washington beweise, dass die USA eine langfristige Bedrohung für Nordkorea und seine Bevölkerung blieben, teilte Außenminister Ri Son Gwon in einer Erklärung mit, die von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Freitag verbreitet wurde. Nordkorea werde sich künftig besser gegen militärische Bedrohungen der USA wappnen.

Außenminister Ri äußerte sich anlässlich des zweiten Jahrestages des ersten USA-Nordkorea-Gipfels. Trump und Kim waren im Juni 2018 in Singapur zum ersten Treffen eines US-Präsidenten und eines nordkoreanischen Machthabers zusammengekommen, um eine Lösung im Atomstreit zu finden. Greifbare Fortschritte gab es aber auch bei zwei weiteren Treffen nicht. Die Verhandlungen über eine atomare Abrüstung Nordkoreas sind ins Stocken geraten und die kommunistische Führung in Pjöngjang nahm ihre Raketentests wieder auf, die gegen UN-Resolutionen verstoßen.

Ri sagte rückblickend, dass sich die Trump-Regierung offenbar nur darauf konzentriert habe, politische Punkte zu erzielen, während sie zugleich versucht habe, Nordkorea zu isolieren und mit Militärschlägen und einem Regimewechsel gedroht habe. Nordkoreas Wunsch, eine neue Ära der Zusammenarbeit zu beginnen, sei nach wie vor groß. Nie wieder werde aber Nordkorea dem US-Staatschef ein Angebotspaket vorlegen, das er ohne irgendwelche Gegenleistungen für eigene Errungenschaften verwenden könne. "Nichts ist heuchlerischer als ein leeres Versprechen", sagte Ri.