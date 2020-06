Nordkorea sprengt Verbindungsbüro zu Südkorea in die Luft

Seoul (Reuters) - Die Spannungen zwischen Nord- und Südkorea spitzen sich zu.

Der Norden sprengte am Dienstag nach Angaben der Nachrichtenagentur KNCA das Verbindungsbüro für Kontakte zum Süden in die Luft. Das Gebäude in der Grenz-Stadt Kaesong auf nordkoreanischem Gebiet sei komplett zerstört worden. Der Norden hatte bereits eine "Aktion" aus Ärger über den Süden angekündigt. Hintergrund sind Flugblätter, die vom Süden in den Norden gelangt sind. Die Regierung in Pjöngjang sieht darin eine Aktion nordkoreanischer Überläufer.

Die nordkoreanische Agentur KCNA berichtete, das Verbindungsbüro, das seit Januar wegen Corona-Beschränkungen geschlossen ist, sei "tragischerweise durch eine heftige Explosion" zerstört worden. Damit werde der "menschliche Abschaum" bestraft und jene, die ihm Unterschlupf gewährt hätten. Der Norden bezeichnet Überläufer üblicherweise als "menschlichen Abschaum".

Auf einer Filmaufnahme, die das Verteidigungsministerium Südkoreas veröffentlichte, ist eine schwere Explosion in dem vierstöckigen Gebäude zu sehen, das nach der Detonation in sich zusammenfiel. Offenbar wurde auch ein nahestehendes 15-stöckiges Gebäude beschädigt.

Das Verbindungsbüro wurde wie eine Botschaft zwischen den beiden Ländern genutzt. Sie befinden sich offiziell noch immer im Kriegszustand, nachdem sich der Norden und der Süden im Anschluss an den Koreakrieg 1953 lediglich auf einen Waffenstillstand verständigt hatten. Einen Friedensvertrag gibt es nicht. Politisch stehen beide Länder auf unterschiedlichen Seiten. Einer der wichtigsten Verbündeten des Südens sind die USA, zu den Unterstützern des Nordens zählen Russland und China.

Chinas Außenministerium erklärte am Dienstag, man hoffe auf Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel. Der Kreml in Russland teilte mit, man sei besorgt über die Entwicklung und rufe alle Seiten zur Zurückhaltung auf.

Südkorea ist seit langem an einer Verbesserung der Beziehung zum Norden interessiert, stößt dort aber zumeist auf Ablehnung. Zuletzt hatte die Regierung in Seoul den Überläufern mit rechtlichen Schritten gedroht und sie aufgefordert, ihre Aktionen zu beenden. Zwei Überläufer-Gruppen hatten allerdings erklärt, sie würden die Aktionen fortsetzen.