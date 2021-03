Nordkorea testet wieder ballistische Raketen

(Ergänzt fehlende Buchstaben in der Überschrift)

Seoul/Tokio (Reuters) - Nordkorea hat erneut Raketen getestet.

Es habe sich um zwei ballistische Raketen gehandelt, die vor Japan ins Meer gestürzt seien, berichteten die USA, Südkorea und Japan am Donnerstag. Es wären die ersten Tests Nordkoreas mit ballistischen Geschossen seit fast einem Jahr und seit Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Dessen Regierung arbeitet derzeit an ihrer Strategie zur Nordkorea-Politik. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ging zuletzt auf Konfrontationskurs zu den Vereinigten Staaten. Er bezeichnete die USA als größten Feind seines Landes und kündigte einen Ausbau des Atomwaffenarsenals sowie Tests verschiedener neuer Raketen an. Erst am Wochenende hatte Nordkorea zwei Kurzstreckenraketen abgefeuert. Die USA zeigten sich im festgefahrenen Atomstreit dennoch gesprächsbereit.

Die neues Tests verdeutlichen auch die mögliche Gefahr für Japan. Die Raketen wurden just an dem Tag abgefeuert, als in Fukushima der Fackellauf für die Olympischen Spiele Ende Juli in Tokio begann. Der japanischen Küstenwache zufolge wurde die erste Rakete kurz nach 07.00 Uhr (Ortszeit) entdeckt. Diese flog etwa 420 Kilometer weit, die zweite 20 Sekunden später etwa 430 Kilometer. Die Abschüsse seien nicht nur eine Gefahr für den Frieden und die Stabilität Japans und der Region, sagte Ministerpräsident Yohihide Suga. Sie verletzten auch UN-Resolutionen. Er werde das Thema bei seinem Besuch in Washington kommenden Monat mit Biden besprechen.

Die Vereinten Nationen haben seit 2006 gegen Nordkorea wegen dessen Atom- und Raketenprogramm Sanktionen verhängt und diese immer wieder verschärft. Auch drei Treffen von Bidens Vorgänger Donald Trump mit Kim seit 2018 bewegten Nordkorea nicht zu einer Aufgabe der Atompläne.