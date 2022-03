'Nordkurier' bekommt neuen Chefredakteur

NEUBRANDENBURG/RAVENSBURG (dpa-AFX) - Der "Nordkurier" bekommt einen neuen Chefredakteur. Zum 1. April übernimmt Vize Gabriel Kords (33) den Spitzenposten, wie die SZ Gruppe, zu der die Nordkurier Mediengruppe zählt, am Mittwoch in Ravensburg mitteilte. Seit 2012 arbeitete er für die Tageszeitung in Mecklenburg-Vorpommern zunächst als Redakteur, Chefreporter und derzeit als stellvertretender Chefredakteur. Der derzeitige Chefredakteur Jürgen Mladek (53) wechselt in selber Position zur "Schwäbischen Zeitung" in Baden-Württemberg, die ebenfalls zur SV-Gruppe zählt.

Die Vize-Chefredakteurin der "Schwäbischen Zeitung", Steffi Dobmeier (42), übernimmt künftig die Verantwortung für die publizistischen Digital-Plattformen der gesamten SV-Mediengruppe, zu der auch das digitale Angebot des "Nordkuriers" gehört.

Die verkaufte Auflage (Montag bis Samstag) des "Nordkuriers" lag im vierten Quartal 2021 nach Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) bei 58 154 Exemplaren. Die Zeitung erscheint in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg./rin/DP/eas