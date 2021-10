NordLB belässt Aareal Bank auf 'Halten' - Ziel 27 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - NordLB hat die Einstufung für Aareal Bank auf "Halten" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der enorme Eigenkapitalaufbau vor dem Hintergrund erhöhter regulatorischer Anforderungen erschwere bei den europäischen Banken die Erzielung von auskömmlichen Eigenkapitalrenditen, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dies und hohe Kosten für Digitalisierung spiegelten sich in niedrigen Bewertungen der Sektorwerte wider./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2021 / 13:54 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2021 / 14:47 / MESZ

