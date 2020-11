NordLB belässt Alstria Office auf 'Halten' - Ziel 13 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Alstria Office nach Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Trotz des leichten Rückgangs des operativen Ergebnisses nach drei Quartalen im Jahr 2020 sei das Unternehmen wohl auf Kurs, um die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zu erreichen, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unverändert stehe der Verkauf von nicht-strategischen Immobilien und die gezielten Investitionen in den Kernbestand im Vordergrund./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2020 / 15:19 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2020 / 15:47 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.