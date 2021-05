NordLB belässt Deutsche Euroshop auf 'Halten' - Ziel 18 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Deutsche Euroshop auf "Halten" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Insbesondere wegen des anhaltenden Lockdowns in Deutschland habe der Betreiber von Einkaufszentren im ersten Quartal mit den Belastungen der Pandemie gekämpft, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund sehe sich der Vorstand weiter nicht dazu in der Lage, eine konkrete Prognose für das laufende Geschäftsjahr abzugeben./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2021 / 11:48 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2021 / 11:56 / MESZ

