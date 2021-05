NordLB belässt Infineon auf 'Kaufen' - Ziel 38 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Infineon auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Aussichten für den Technologiesektor und speziell die Halbleiterbranche seien positiv, schrieb Analyst Alexander Zienkowicz in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Infineon und ASML profitierten derzeit am meisten vom Nachfrageanstieg. Eine spürbare Besserung der Angebotssituation sei frühestens für das erste Halbjahr zu erwarten. Zudem werde mit steigenden IT-Ausgaben gerechnet. Diese positiven Perspektiven spiegelten sich weitgehend aber im gestiegenen Bewertungsniveau des Sektors wider, für den er sein neutrales Votum bestätigte./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2021 / 13:26 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2021 / 13:36 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.