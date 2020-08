NordLB belässt Nokia auf 'Kaufen' - Ziel 4,80 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Nokia auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 4,80 Euro belassen. Trotz deutlicher, überwiegend durch die Corona-Pandemie bedingter Umsatzrückgänge habe der finnische Netzwerkspezialist einen überzeugenden Sprung in puncto Profitabilität machen können, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den kommenden Jahren dürften sich vor allem dank des neuen 5G-Standards dynamische Wachstumsmöglichkeiten ergeben. Allerdings bleibe das Umfeld wettbewerbsintensiv./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2020 / 10:41 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

