NordLB belässt Nordex auf 'Kaufen' - Ziel 30 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Nordex nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Windkraftanlagenbauer habe sich planmäßig entwickelt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des zum Erreichen der Klimaziele notwendigen weltweiten Ausbaus der Windenergie du?rfte die Auftragsentwicklung in den nächsten Jahren weiter positiv ausfallen./la/gl

