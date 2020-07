NordLB hebt Drägerwerk auf 'Kaufen' - Ziel 103 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Drägerwerk nach Eckdaten zum zweiten Quartal und einem angehobenen Ausblick von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 103 Euro angehoben. Die Chance auf ein deutlich höheres Umsatz-und Ergebnisniveau habe sich nun konkretisiert, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Hersteller von Sicherheits- und Gesundheitstechnik verzeichne in Zeiten der Viruskrise eine deutlich gesteigerte Nachfrage nach Beatmungsgeräten, Zubehör und Schutzausrüstungen./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2020 / 14:48 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2020 / 14:52 / MESZ

