NordLB hebt Sartorius auf 'Halten' - Ziel hoch auf 238 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Sartorius nach Quartalszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 150 auf 238 Euro angehoben. Der Labor-und Pharma-Ausrüster habe der Corona-Krise getrotzt und von einer sprunghaften Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für die Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen sowie Testkits profitiert, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wenn der Dividendenvorschlag überprüft werde, sollte Sartorius auch in Krisenzeiten gut gerüstet sein./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 13:07 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / 13:10 / MESZ

