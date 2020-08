NordLB hebt Ziel für BMW auf 56 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für BMW nach Quartalszahlen von 49 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Auch der Autobauer aus München habe sich der Corona-Pandemie nicht entziehen können, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In China habe sich das Unternehmen im zweiten Quartal aber bereits wieder stark gezeigt. Möglicherweise könne BMW dort im Gesamtjahr sogar wachsen./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / 09:50 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

