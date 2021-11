NordLB hebt Ziel für BMW auf 98 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für BMW nach Zahlen von 93 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Angesichts des Chip-Mangels habe der Autobauer durchaus gute Neunmonatszahlen vorgelegt und den Jahresausblick teilweise erneut angehoben, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sowohl BMW als auch Daimler befänden sich nach wie vor auf Rekordkurs, was angesichts von Teile-Engpässen und vermeintlich hohen Transformationskosten für die Elektromobilität etwas verblüffe./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2021 / 08:55 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2021 / 08:58 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.