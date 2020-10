NordLB hebt Ziel für Daimler auf 45 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Daimler nach vorläufigen Zahlen von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Deutlich über den Markterwartungen sei das dritte Quartal des Autobauers ausgefallen, was wohl auch daran gelegen habe, dass die Entwicklung infolge der Corona-Pandemie nicht gut vorhersagbar gewesen sei, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch auf Jahressicht sollte der Konzern noch deutlich schwarze Zahlen schreiben, sofern Corona nicht erneut in die Quere komme./ajx/la

