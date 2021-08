NordLB hebt Ziel für Dürr auf 44 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Dürr nach Halbjahreszahlen von 32 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Auftragseingänge des Maschinenbauers seien deutlich gestiegen, der Umsatz indes nur geringfügig, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach teilweise roten Zahlen im ersten Halbjahr 2020 seien aber alle Konzernbereiche beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt./ck/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 11:14 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 11:33 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.