NordLB hebt Ziel für HHLA auf 23 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für HHLA nach Zahlen zum ersten Quartal von 21 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Hamburger Hafenbetreiber sei ordentlich ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings müsse das Unternehmen mit einigen Widrigkeiten umgehen. Der Experte verwies unter anderem auf viele Schiffsverspätungen, die Havarie im Suezkanal oder politische Konflikte wie etwa in der Ukraine./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2021 / 15:11 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2021 / 15:13 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.