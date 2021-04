NordLB hebt Ziel für Norma Group auf 39 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Norma Group von 34 auf 39 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Auch wenn die pandemiebedingten Lockdowns in zahlreichen Ländern die Geschäftszahlen für das erste Quartal erneut belasten könnten, sollte spätestens im zweiten Halbjahr eine deutliche Entlastung des operativen Geschäftsganges eintreten, was auch durch den recht hohen Auftragsbestand des Verbindungstechnik-Spezialisten unterstrichen werde, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das aktuelle Bewertungsniveau der Aktien sei angemessen./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2021 / 14:45 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2021 / 14:51 / MEZ

