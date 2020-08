NordLB hebt Ziel für Siemens auf 108 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen von 80 auf 108 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Trotz des von Covid-19 gezeichneten dritten Geschäftsquartals habe der Industriekonzern mit dem operativen Ergebnis die Markterwartungen übertroffen und auch die Wettbewerber in den Schatten gestellt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Siemens sei gut positioniert, um sogar gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Risiken schienen derzeit zugleich aber weitgehend ausgeblendet./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2020 / 13:08 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2020 / 13:10 / MESZ

