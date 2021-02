NordLB hebt Ziel für Siemens Energy auf 29 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Siemens Energy nach Zahlen von 24 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Energiekonzern sei gut in das erste Geschäftsquartal gestartet, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe die Klage des Wettbewerbers General Electric wegen möglicherweise illegaler Vorteilsbeschaffung durchaus Belastungspotenzial./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 14:43 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 14:46 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.