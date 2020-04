NordLB hebt Ziel für Tesla auf 350 Dollar - 'Verkaufen'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen zur Produktion und Auslieferung von 330 auf 350 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Diese seien hinter denen des vierten Quartals zurückgeblieben, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele des Herstellers von Elektrofahrzeugen dürften bereits Makulatur sein. Autos dürften nicht das erste sein, was Kunden nach einer durchlittenen Corona-Krise kauften./bek/nas

