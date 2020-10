NordLB hebt Ziel für Volkswagen auf 142 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen nach Auslieferungszahlen für September und die ersten neun Monate von 140 auf 142 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach einem schwachen August zeigten sich die Auslieferungszahlen wieder deutlich verbessert, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass VW dieses Jahr mehr als 300 000 Elektroautos verkauft. 2021 könnte sich die Zahl bereits auf über 600 000 belaufen, so dass VW dann bei den Absatzzahlen auf Augenhöhe mit Tesla läge, wenngleich beide auch im kommenden Jahr noch keinen Gewinn mit Elektroautos erzielen dürften./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 11:39 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2020 / 11:51 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.