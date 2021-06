NordLB hebt Ziel für Volkswagen Vorzüge auf 270 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Volkswagen-Vorzugsaktien von 260 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autobauer sollte in diesem Jahr operativ ein Rekordergebnis erwirtschaften, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Gerüchte um einen möglichen Börsengang von Porsche hält er für "Wunschdenken potenziell beteiligter Dealmaker"./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2021 / 10:05 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2021 / 10:06 / MESZ

