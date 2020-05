NordLB senkt Hannover Rück auf 'Halten'; hebt Ziel auf 135 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Hannover Rück nach "ordentlichen Zahlen" und zurückgezogenen Jahreszielen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Das Kursziel wurde zugleich aber von 130 auf 135 Euro angehoben. Dass der Versicherer nun keinen Ausblick mehr gebe, sehe er angesichts der Corona-Krise und der anstehenden Hurrikan-Saison als Vorsichtsmaßnahme an, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs habe nach der jüngsten Erholung sein Ziel inzwischen übertroffen, begründete er sein neues Anlageurteil./ck/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 10:23 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2020 / 10:30 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.