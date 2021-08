NordLB senkt Ziel für Bayer auf 57 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Bayer von 61 auf 57 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Trotz der Anhebung des Ausblicks habe Bayer mit dem Zwischenbericht an der Börse enttäuscht, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei noch immer kein Ende des "leidigen Glyphosat-Rechtsstreits" in Sicht, für den noch einmal zusätzliche Rückstellungen gebildet worden seien. Im Fall einer für den Konzern vorteilhaften Entscheidung durch den US Supreme Court könnte ein Teil davon jedoch aufgelöst werden./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2021 / 11:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

