NordLB senkt Ziel für Continental AG auf 110 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Continental von 115 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. "Auch wenn Conti deutlich in die schwarzen Zahlen zurückkehrte, bleiben die Werte doch klar hinter den Ergebnissen der Vor-Pandemie-Jahre zurück", schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Im kommenden Jahr sollte eine Rückkehr des Automarktes auf Vorkrisenniveau möglich sein./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 10:26 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / 10:36 / MESZ

