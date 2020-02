NordLB senkt Ziel für Daimler auf 46 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Daimler nach Zahlen von 47 auf 46 Euro gesenkt aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach den katastrophalen Jahreszahlen im Geschäftsjahr 2019 sei der Automobilhersteller stärker denn je unter Druck, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts disruptiver Zeiten und der Zusammenschlüsse zahlreicher Konkurrenten sei es aus Sicht des Experten vielleicht auch für Daimler an der Zeit, über eine Fusion mit einem anderen Hersteller nachzudenken. Aufgrund des bereits recht stark zurückgenommenen Kurses bleibt Schwope zunächst bei seinem "Halten"-Votum./ssc/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2020 / 10:21 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2020 / 10:28 / MEZ

