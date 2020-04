NordLB senkt Ziel für Fiat Chrysler auf 6 Euro - 'Verkaufen'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Fiat Chrysler von 10,50 auf 6,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Für den US-italienischen Autobauer sei die Fusion mit dem französischen PSA-Konzern wichtiger denn je geworden, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei erinnerte er an das Scheitern der Fusion mit Renault. Durch die gegenwärtige Krise könnte die Verhandlungsposition in Sachen Fusion nun gegenüber Peugeot geschwächt werden, da die Franzosen bei ihren Restrukturierungsbemühungen in der Vergangenheit deutlich stärker vorangekommen seien./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 09:39 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / 09:47 / MESZ

