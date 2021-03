NordLB senkt Ziel für Fuchs Petrolub auf 45 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Fuchs Petrolub nach Zahlen von 46 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie seien für den Hersteller von Schmierstoffen weniger dramatisch ausgefallen als ursprünglich befürchtet, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Enttäuscht habe dagegen der Ausblick, der für das laufende Jahr lediglich eine Stagnation des Ergebnisses auf Vorjahresniveau in Aussicht stellt. Gemessen an dieser verhaltenen Gewinnperspektive erscheine die Aktie recht hoch bewertet./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2021 / 12:07 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2021 / 12:12 / MEZ

