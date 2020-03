NordLB senkt Ziel für Lanxess auf 40 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Lanxess von 55 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. "Im fortzuführenden Geschäft wird auch für 2020 eine grundsätzlich stabile Entwicklung erwartet. Dabei erweist sich die breite Aufstellung des Konzerns als vorteilhaft, da Nachfrageeinbußen in Teilbereichen durch bessere Geschäfte anderer Segmente ausgeglichen werden können", schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Corona-Krise bleibe aber Unsicherheitsfaktor./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 11:52 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2020 / 12:06 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.