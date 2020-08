NordLB senkt Ziel für Merck KGaA auf 108 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Merck KGaA nach Quartalszahlen von 110 auf 108 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Im zweiten Quartal habe auch Merck die Folgen der Corona-Krise zu spüren bekommen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings seien diese in den einzelnen Geschäftsbereichen sehr unterschiedlich und auch nicht nur negativ gewesen./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2020 / 14:12 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

