NordLB senkt Ziel für MTU auf 120 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für MTU von 230 auf 120 Euro gekappt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die aktuelle Corona-Krise werde kurz- bis mittelfristig zu empfindlichen Einbußen führen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem deutlichen Einbruch im Wartungs-und Ersatzteilgeschäft, weil aktuell in vielen Ländern kaum noch geflogen wird. Viele Fluggesellschaften dürften versuchen, die Auslieferung neuer Flugzeuge zu verschieben oder sogar zu stornieren./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 13:48 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2020 / 13:50 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.